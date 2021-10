Lucca e una scelta indicativa alla play-station? “Gioco sempre con la Juve a Fifa”

Attaccante rivelazione in Serie B e anche in Under 21, Lorenzo Lucca è stato accostato anche alla Fiorentina. Oggi si è raccontato a Sport Week, parlando sia dei club in cui è stato che di quello in cui potrebbe andare:

“Potevo finire al Milan? No, la verità è che mi ha preso subito il Toro. Forse ci sono arrivato troppo presto. Sono maturato tanto, nella testa e come calciatore, solamente negli ultimi anni. Sono cresciuto in altezza più avanti, tutto di un botto dai 15 anni in avanti. Mi sono alzato fino a 20 centimetri tutti insieme e sono stato fermo per un bel po’ per problemi alla schiena. Non tifo per nessuno, alla Playstation gioco a Fifa con la Juve. Per me Ibrahimovic è il più forte di sempre, studio i suoi colpi e cerco di imitarlo. Per arrivare ad alti livelli devo migliorare in tutto, in particolare nei tempi di gioco e nelle scelte da fare oltre che ancora nella tecnica. Pretendo sempre tanto da me stesso in ogni partita, il mio obiettivo è segnare tanti gol”.