Lucca e Vlahovic, intrecci di mercato con la Juventus o semplici suggestioni? Intanto la Fiorentina studia il da farsi

Che i radar di tantissime squadre, compresa la Fiorentina, si siano spostati sul giovane attaccante del Pisa Lorenzo Lucca non è più un segreto ormai. Ma pronta al sorpasso sulle altre sembra essere la Juventus, la quale avrebbe messo il centravanti nativo di Moncalieri in cima alla lista degli obiettivi per la prossima estate. I bianconeri potrebbero infatti utilizzare come canale preferenziale i rapporti con la dirigenza del Pisa, tra cui figura come direttore sportivo Claudio Chiellini, fratello del difensore Giorgio.

Voci vicine all’ambiente nerazzurro riferiscono anche che la Juventus potrebbe anche prendere Lucca per utilizzarlo come pedina di scambio in una possibile trattativa che coinvolgerebbe l’attaccante viola Dusan Vlahovic. In questo modo i gigliati potrebbero ottenere, oltre a un incasso molto elevato, un’interessante contropartita ed evitare che il bomber con la maglia numero 9 arrivi a scadenza a parametro zero. Una suggestione questa che può avere anche una sua logica, ma da parte della Fiorentina, nonostante le recenti voci di presunti accordi tra entourage del giocatore e Juventus, non c’è assolutamente per adesso l’intenzione di cedere una pedina pregiata alla rivale di sempre e non ripetere quindi un nuovo caso “Chiesa”. In ogni caso, se la Fiorentina vorrà provarci seriamente per Lucca, dovrà trovare una formula alternativa per impostare la trattativa.