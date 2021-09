Lucchesi a FN: “Fiorentina l’ottava sorella. Vlahovic a breve rinnoverà altrimenti a giugno avrebbero potuto darlo via. Con Gattuso ci saremmo divertiti”

Quali sono le prospettive reali di questa Fiorentina? E’ un po’ quello che si chiedono tutti cammin facendo. Di certo c’è la considerazione della squadra di Italiano, se possibile, è aumentata dopo la partita con l’Inter. Questione che Fiorentinanews.com ha dibattuto con l’ex direttore generale viola, Fabrizio Lucchesi.

Questa Fiorentina può competere con le grandi?

“Sicuramente la Fiorentina finalmente è entrata nella realtà che le compete, sto vedendo una squadra completamente diversa rispetto alle altre annate che sicuramente in questo campionato potrà dire la sua”.

La Viola potrà essere l’ottava sorella?

“I valori di cui la Fiorentina dispone la obbliga a pensare così. Gli investimenti fatti devono dire questo. Poi il campo dirà se ci potranno riuscire. Non basta avere una buona squadra e non bastano gli investimenti pesanti fatti in passato. Bisogna sbagliare meno rispetto agli altri anni”.

Italiano è stata la reale svolta?

“Italiano si è inserito bene e la Fiorentina ha fatto un buon mercato con operazioni mirate. Tutti sono entrati in sintonia tra loro. Bisogna vivere partita per partita e non esaltarsi troppo pecca che ha Firenze. Manteniamo un profilo di equità. Ancora non è stato fatto niente e bisogna lavorare”.

Che Fiorentina sarebbe stata con Gattuso?

“Gattuso è un ottimo allenatore. Ci saremmo divertiti. Credo che le parti non si siano capite, questo è stato il vero problema”.

Come vede il futuro di Vlahovic?

“Credo rinnoverà a breve altrimenti a giugno avrebbero potuto darlo via ad altre cifre. Diventerà un giocatore molto importante. Se la Fiorentina crescerà potrà rimanere, altrimenti è destinato a big europee.

Come giudica il lavoro di Commisso?

“È un uomo generoso che ha fatto investimenti importanti. Più che lui credo abbiano sbagliato le persone che gli stanno intorno nel consigliarlo. Sta cercando di capire il calcio italiano. Lo vedo battagliero e volenteroso di incidere anche verso le idee politiche. Credo possa portare un valore aggiunto puro”.