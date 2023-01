Lucchesi a FN: “Sabiri buon giocatore, ma va valutato nel progetto. Amrabat? Firenze spesso non perdona”

L’ex ds della Fiorentina Fabrizio Lucchesi, presente allo Sheraton di Milano per l’ultimo giorno di mercato, è stato intercettato da Fiorentinanews.com per un commento sulla sessione di mercato viola. Queste le sue parole: “C’è stata l’ipotesi di Amrabat, che ha confermato come il valore del giocatre sia cresciuto enormemente di valore dopo il Mondiale. Un’offerta fatta a 4 ore dalla fine non è una fatta una settimana fa. Mercato fiacco per tutti, credo che un po’ incida anche la classifica.

Firenze non fa sconti su chi si mette contro la Fiorentina. Se si dovesse arrivare allo scontro frontale sarebbe un peccato, spero sia chiarita la cosa. Non vorrei si ricreasse un altro caso Zaniolo a Firenze. Sabiri lo reputo un buon giocatore, ma va visto all’interno del progetto”.