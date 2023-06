Lucchesi: “Alla Fiorentina manca poco per ambire alla Champions League. La conferma di Italiano è la miglior notizia”

L’ex dirigente della Fiorentina Fabrizio Lucchesi ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “La conferma di Italiano è un’ottima notizia. E’ la persona ideale per portare avanti il lavoro fatto finora, inoltre significa che da parte sua c’è voglia di continuare con la Fiorentina. Se questa squadra verrà migliorata dove serve potrà fare bene, il percorso di crescita è stato avviato per riportare i viola ai livelli che meritano. Con una finale vinta avremmo parlato di stagione memorabile, io credo che alla Fiorentina manchi poco per ambire al quarto posto. Certe sconfitte servono per diventare ancora più forti”.

E poi ha aggiunto: “Non so cosa deciderà la UEFA sulla Juventus. Credo ad ogni modo che la Fiorentina abbia le sue sicurezza, questa stagione pur senza titolare ha aumentato la maturità della squadra. Anche il Viola Park è un tassello importante in questo senso. Consigli di mercato? Non mi permetto, Pradè è un ottimo dirigente e solo chi si trova all’interno può sapere quali sono le mosse migliori da fare”.