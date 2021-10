Lucchesi: “Pensavo che tra Vlahovic e la Fiorentina ci fosse un’intesa. Sostituire un campione così non sarà facile”

L’ex direttore generale della Fiorentina Fabrizio Lucchesi ha parlato a TWM Radio della vicenda Vlahovic: “Sono sorpreso, sembrava che ci fosse più di una semplice intesa tra la Fiorentina e il management del ragazzo. Ora è venuto fuori un pasticcio: la Fiorentina aveva trovato equilibrio dopo tre anni di sofferenze e questa storia può portare solo problemi, Vlahovic stesso non è più lui da qualche partita”.

E poi ha aggiunto: “A gennaio ci sarà da sostituirlo, ma non è facile sostituire un campione così. La Fiorentina dovrebbe provare a fargli cambiare idea ma non so in che modo. Se si arriva a questa dichiarazione significa che i giochi son fatti e che lui ha già un’intesa con qualcuno”.