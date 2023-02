Lucchesi: “Per me è un orgoglio vestire la maglia della Fiorentina. Speriamo di aggiungere altri trofei quest’anno”

Il difensore della Fiorentina Primavera Lorenzo Lucchesi ha parlato così ai media ufficiali del club viola: “Siamo veramente felici per aver vinto la seconda supercoppa consecutiva. In tre anni ho vinto tre coppe, e spero di aggiugerne due quest’anno, visto che siamo in ballo per Coppa Italia e campionato. Sono innamorato di Sergio Ramos, sotto tutti i punti di vista. Per me è un orgoglio vestire la maglia della Fiorentina, in tanti vorrebbero essere al mio posto”.