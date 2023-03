Lucchini: “Il doppio confronto fra Cremonese e Fiorentina non è poi così scontato. L’entusiasmo della piazza può essere contagioso”

Stefano Lucchini, ex giocatore della Cremonese, intervistato da La Provincia, si è soffermato sul doppio confronto di Coppa Italia della la Fiorentina di Italiano contro la sua vecchia squadra:

“Sarà un mese importantissimo per la Cremonese che ha la grande possibilità di fare qualcosa di bello, in particolare in Coppa Italia. La semifinale si gioca su due gare e la prospettiva cambia, ma la prima partita è in casa e uscire con un risultato importante allo Zini indirizzerà il ritorno a Firenze“.

E ancora: “Il risultato non è così scontato contro la Fiorentina e l’entusiasmo della piazza può essere contagioso per i giocatori”.