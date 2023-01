Luce vicina in fondo al tunnel per Gonzalez? Un Italiano finalmente ottimista su di lui

Che ne è stato di Nico Gonzalez? Lo sapremo presto se non altro, perché stando a quanto rivelato oggi da Italiano in conferenza stampa, l’argentino è davvero vicino al rientro in gruppo dopo essersi allenato per due mesi per recuperare dalla lesione muscolare pre Mondiali. La Fiorentina il suo calciatore più forte, sulla carta almeno, non l’ha mai avuto, fatta eccezione per il play-off d’andata con il Twente e per qualche spezzone qua e là. A differenza del tono di dichiarazioni pre sosta però, stavolta il tecnico della Fiorentina ha lanciato una visione positiva della situazione e l’auspicio è che nelle prossime gare lo si possa finalmente rivedere in campo.