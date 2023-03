L’Udinese esce imbattuta da Bergamo contro l’Atalanta e incrementa di poco il distacco sulla Fiorentina Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Si conclude per 0-0 l’anticipo di questo pomeriggio a Bergamo tra Atalanta e Udinese. I padroni di casa non trovano per tutta la gara lo spunto per sbloccare la gara contro i friulani. Nemmeno l’assalto dei nerazzurri nel finale dà i suoi frutti: al 90′ infatti il portiere Silvestri salva i suoi con una grande parata su una conclusione di Toloi.

Con questo risultato la squadra di Gasperini mantiene il sesto posto salendo a 42 punti, mentre quella allenata da Andrea Sottil sale a quota 32, momentaneamente a +4 dalla Fiorentina.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Napoli 65, Lazio 48, Inter 47, Milan 47, Roma 44, Atalanta 42, Bologna 35, Juventus 35, Monza 32, Torino 31, Udinese 32, Fiorentina 28, Empoli 28, Lecce 27, Sassuolo 27, Salernitana 24, Spezia 20, Verona 17, Cremonese 12, Sampdoria 11.