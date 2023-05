L’Udinese intanto si presenta a Firenze senza attaccanti ma ha il reparto difensivo più prolifico della Serie A

Uno sguardo anche all’avversario di domani perché tra l’andata e il ritorno di Conference c’è anche un campionato da portare avanti: al ‘Franchi’ ci sarà l’Udinese di Andrea Sottil. Tra i friulani sono tante le assenze soprattutto nel reparto avanzato: fuori Deulofeu e Success, in forte dubbio e al massimo in panchina Beto, match winner dell’andata. Dovrebbe esserci Nestorovski davanti, con Pereyra a supporto. Occhio però alle doti realizzative del reparto difensivo, che con 14 gol è il più prolifico della Serie A insieme a quello dell’Atalanta: motivo d’attenzione in più per la difesa viola sui calci piazzati.