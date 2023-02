L’Udinese si fa riagguantare per due volte dal Sassuolo. I neroverdi raggiungono la Fiorentina Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Si è appena concluso l’anticipo di questa domenica tra Udinese e Sassuolo. Alla ‘Dacia Arena’ succede tutto nel primo tempo, con i padroni di casa che dopo nemmeno un minuto di gioco vanno a segno con un grade tiro a giro di Udogie. Dopo poco di più di cinque minuti gli ospiti pareggiano con il gol di Matheus Henrique. I friulani tornano in vantaggio al 28′ con Bijol, ma in pieno recupero di primo tempo Nehuen Perez devia nella sua porta un cross che vale il 2-2 per i neroverdi.

Nella ripresa la gara resta bloccata finendo così in pareggio per 2-2. Con questo risultato l’Udinese guidata da Andrea Sottil sale a 30 punti, mentre il Sassuolo allenato da Dionisi raggiunge la Fiorentina a quota 24.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Napoli 56, Inter 43, Atalanta 41, Milan 41, Roma 41, Lazio 39, Udinese 30, Torino 30, Bologna 29, Empoli 27, Monza 26, Juventus 26, Lecce 24, Fiorentina 24, Sassuolo 24, Salernitana 21, Spezia 19, Verona 14, Sampdoria 10, Cremonese 8.