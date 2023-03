L’Udinese trova un acuto importante a Empoli e si allontana dalla Fiorentina. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Si affolla il settimo posto in Serie A, con l’Udinese che ha raggiunto Bologna e Juventus vincendo l’anticipo delle 15 in casa dell’Empoli: vittoria di misura per 1-0 per gli uomini di Sottil, grazie al gol di testa al 54′ di Rodrigo Becao. Con questi 3 punti la squadra friulana allunga così a quota 35, allargando il gap nei confronti della Fiorentina in attesa del match viola domani a Cremona.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Napoli 65, Inter 50, Lazio 48, Milan 47, Roma 47, Atalanta 42, Bologna 35, Juventus 35, Udinese 35, Torino 34, Monza 32, Fiorentina 31, Sassuolo 30, Empoli 28, Lecce 27, Salernitana 25, Spezia 24, Verona 18, Cremonese 12, Sampdoria 12.