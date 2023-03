Lui non vende!

E’ vero, l’ormai famosa intervista rilasciata da Rocco Commisso a CbsNews è stata registrata diversi mesi fa, esattamente il 18 settembre scorso (solo in America si tengono in frigorifero le interviste per così tanto tempo). Però non ci risulta cambiata l’impostazione di fondo: il presidente, per il momento, non ha intenzione di vendere la Fiorentina.

Questo è uno dei concetti emersi nel colloquio fatto dal numero uno gigliato, ma è una linea anche che è stata ribadita più volte nei mesi a seguire, ogni qualvolta è venuto fuori l’argomento.

“Io ho preso la decisione (di acquistare la Fiorentina ndr) e io la porterò avanti. Anche se è molto più difficile essere il presidente di una squadra che portare avanti la mia impresa, perché ci sono più critiche qui che in 1500 comunità negli Stati Uniti…Non possono buttarmi fuori. Credono che possono criticarmi e mandarmi via. Ma questo non accadrà”. Questi i passaggi chiave che ci sentiamo di sottolineare.

Solo strategia? Mera tattica per non fare abbassare il prezzo? Onestamente questo non lo sa nessuno, se non proprio Commisso e, volendo, il suo braccio destro Joe Barone. Quel che è certo è che dobbiamo registrare una continuità, almeno nelle dichiarazioni.