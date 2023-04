Lukaku trascina l’Inter a Empoli e i nerazzurri tornano in zona Champions, Empoli non così tranquillo… Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Mancava da diverse giornate la vittoria all’Inter di Inzaghi che ha travolto l‘Empoli a domicilio per 3-0 nel lunch match di giornata. Decisivo Lukaku, dopo un primo tempo sonnolento: il belga ha sbloccato la partita a inizio ripresa con un destro in diagonale, raddoppiando poi con un sinistro violento, sempre in diagonale. Nel finale sempre Lukaku a ispirare Lautaro Martinez per la rete del definitivo 0-3. Nerazzurri per il momento di nuovo in zona Champions mentre il gap tra l’Empoli e la zona retrocessione si assottiglia.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Napoli 75, Lazio 61, Juventus 59, Roma 56, Inter 54, Milan 53, Atalanta 49, Bologna 44, Fiorentina 42, Torino 42, Sassuolo 40, Udinese 39, Monza 38, Salernitana 33, Empoli 32, Lecce 28, Spezia 27, Verona 26, Cremonese 19, Sampdoria 17.