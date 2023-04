L’ultima da avversario per Sabiri che vuole impressionare Firenze e la Fiorentina prima di colorarsi di viola

Ci sarà anche Abdelhamid Sabiri oggi pomeriggio al ‘Franchi’: il marocchino cerca una chiusura serena della stagione dopo aver faticato tra pochi alti e molti bassi e avrà una bella chance su un terreno che diventerà presto il suo. Da capire se Stankovic vorrà puntare su di lui dato che non sempre il classe ’96 è stato tra le sue priorità: emblematica la sostituzione nel primo tempo durante Sampdoria-Salernitana. Dopo l’ottima stagione di esordio per Sabiri è come se fosse subentrata un po’ di insofferenza per il contesto blucerchiato e chissà che una sfida contro il suo prossimo club non possa stimolarlo a mettersi in mostra.