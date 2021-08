L’ultima Fiorentina sperimentale di Italiano: una sosta per due titolari in più (o magari tre…)

Sarà per forza di cose un’altra esibizione parziale quella della Fiorentina di stasera, o quantomeno di una squadra ancora non definitiva: se non altro l’ultima a mercato aperto e questo fa ovviamente tutta la differenza del mondo. Dall’organico viola difficilmente usciranno nomi di peso a questo punto (tolto magari Amrabat) ma uno almeno potrebbe arrivare. Quelli che invece hanno già la maglia col giglio alabardato addosso sono Lucas Torreira e Alvaro Odriozola, entrambi non saranno ovviamente titolari stasera ma esordiranno dal primo minuto verosimilmente a Bergamo, alla ripresa del campionato. Con loro Italiano acquisterà due titolari nuovi, al posto di Pulgar e Venuti, ma a fargli compagnia potrebbe esserci appunto anche un esterno offensivo nuovo che, pensando al nome di Berardi ad esempio, rappresenterebbe un terzo titolare da aggiungere all’undici di oggi. Comunque vada questo finale di mercato comunque, sarà quella di stasera l’ultima versione sperimentale della Fiorentina.