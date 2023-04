L’ultima striscia utile così lunga? Proprio nell’annata magica della doppia cavalcata nelle coppe. E in Europa nessuno segna di più

Bisogna risalire al 2014/15 per ritrovare una Fiorentina così spumeggiante nella continuità: sarà un caso ma anche quell’anno ci si misero di mezzo le coppe, dove la squadra di Montella fu protagonista di una doppia grande cavalcata, conclusa nell’amarezza però. La versione di Italiano è salita a quota 13, risalendo in campionato, conquistando una bella fetta di finale di Coppa Italia (e sarebbe già un miglioramento dello score), nonché della semifinale di Conference, dove non ci sarà nessun Siviglia (per rimanere in tema). Nei numeri snocciolati da La Nazione c’è anche il dato dell’attacco: nessuno ha segnato quanto la Fiorentina nelle tre coppe europee, anche se in tal senso il paragone regge fino a un certo punto. In Champions però le migliori sono Napoli e Man City a quota 25, con la squadra viola che svetta addirittura a 30.