L’ultima volta in trasferta col prossimo arbitro? Un vero trionfo contro la Juventus con tanto di espulsione di Cuadrado

La partita tra Verona-Fiorentina, in programma lunedì prossimo con inizio alle ore 18.30, sarà diretta da Federico La Penna di Roma.

Sono sei i suoi precedenti con i viola con i quali regna l’equilibrio perfetto: due vittorie, due pareggi e due sconfitte. Stesso bilancio in casa o fuori: una vittoria, un pari e un KO.

Quest’anno ha incrociato i gigliati in Fiorentina-Salernitana 2-1 andata in scena alla 14esima giornata. Mentre l’ultima sua direzione in trasferta ha coinciso con una grande affermazione: Juventus-Fiorentina 0-3 sempre alla 14esima giornata, ma del campionato 20/21. In quella circostanza fu espulso Cuadrado (dopo revisione al monitor) per un fallaccio su Borja Valero. (Dati statistici forniti da Footstats)