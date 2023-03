L’ultimo desiderio di Commisso prima di tornare negli Stati Uniti

In tribuna questa sera per Fiorentina-Milan, ci sarà il presidente Rocco Comisso che poi tornerà negli Stati Uniti. Il proprietario del club spera di mettere in valigia una vittoria in casa in campionato che manca dal 7 gennaio quando la formazione di Vincenzo Italiano è riuscita a battere il Sassuolo in extremis per 2-1 grazie a un calcio di rigore battuto da Nico Gonzalez.

Ma, come scrive il Corriere dello Sport-Stadio, nonostante le poche soddisfazioni interne dell’ultimo periodo, i tifosi non hanno mai fatto mancare il loro sostegno durante i novanta minuti e questa volta sarà lo stesso. Per spingere la squadra al successo, dopo i tre punti conquistati in trasferta con il Verona, e tornare a festeggiare una vittoria casalinga che porterebbe nuovo entusiasmo.