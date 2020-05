La Repubblica scrive come l’ultimo grande dubbio di Rocco Commisso sia il futuro di Beppe Iachini. Il presidente stima l’allenatore sia umanamente che tecnicamente e qualche settimana fa Commisso aveva dichiarato che in caso di non ripresa del campionato, avrebbe confermato il tecnico anche per la prossima stagione. La sua intenzione sarebbe questa, anche in caso di ritorno in campo. Al presidente viola non piace cambiare e non ha mai mancato occasione di ribadirlo facendo riferimento anche alla gestione aziendale di Mediacom. La faccenda di Montella, prima confermato dopo l’insediamento di Commisso e poi esonerato al termine di lunghe settimane di riflessione, è ancora ben presente nella testa del presidente che non vorrebbe ritrovarsi poi in una situazione simile in futuro.