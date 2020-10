L’ultimo marcatore dell’Udinese contro la Fiorentina torna ad allenarsi e mette nel mirino la sfida del Franchi

Negli ultimi anni quello tra Fiorentina e Udinese è sempre stato, al Franchi o in Friuli, un confronto da pochi gol. Pensare che l’ultima rete bianconera risale addirittura al febbraio 2019, nella gara terminata 1-1 alla Dacia Arena. A segnarlo fu Jens Stryger Larsen (poi raggiunto da Edimilson Fernandes), che proprio in questi giorni è tornato ad allenarsi. Il danese era fuori per un’operazione nella zona del gluteo, ma ora punta a tornare in campo. Magari, con un sacrificio, già domenica contro la Fiorentina.

