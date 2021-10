Lulù Oliveira: “Firenze è una piazza incredibile, la Fiesole ti fa tremare. Batistuta, Edmundo e Malesani: vi racconto tutto”

L’ex giocatore della Fiorentina, Lulù Oliveira, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere del Veneto. Molti i temi toccati, a cominciare dall’approdo a Firenze: “Mi volle a tutti i costi mister Claudio Ranieri. Ciccio Baiano era infortunato, ero veloce e piccolo, l’ideale per affiancare Batistuta. Firenze è una piazza incredibile. La Curva Fiesole ti fa tremare”.

Oliveira si sofferma poi su Malesani: “Era fantastico, un vero motivatore. Ci allenò nel ’97-’98 con la Fiorentina. Sapeva prendere i giocatori. Rimasi 20 giornate senza segnare, ero depresso, non dormivo la notte e non mangiavo. Un giovedì stavo uscendo per primo dallo spogliatoio con la testa bassa. Lui mi vide, mi urlò “cosa c’è?”. Gli spiegai che vivevo per segnare, lui mi disse: “stai tranquillo, stai facendo andare in rete i tuoi compagni, cosa posso volere di più”. Dalla giornata successiva cambiai marcia e sino a fine campionato segnai 15 reti”.

Oliveira si sofferma poi sul rapporto con due compagni di squadra: “Edmundo? Splendido, entrambi brasiliani, sempre insieme, visitavamo spesso Firenze. Era straordinario, nell’uno contro uno imbattibile. Il suo unico problema è che in campo si trasformava in un’altra persona. Era davvero un animale. La cosa che ci ha fatto più male è che quando eravamo primi in classifica, lui se ne andò in Brasile per il Carnevale, lasciandoci nel momento clou. Potevamo vincere lo scudetto, si infortunò anche Batistuta e perdemmo tutto il vantaggio. Con Batigol c’è una rivalità tra i due paesi, ma tra noi esisteva un rapporto speciale. Mi ha fatto crescere, ci compensavamo, io avevo bisogno di lui e viceversa. A fine allenamento rimanevamo in 4 per lavorare tatticamente e capire come lui voleva la palla. Eravamo davvero uniti”.