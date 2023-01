Lunedì le visite mediche di Gollini con il Napoli, ma la formula sarà diversa da quella con la quale arriverà Sirigu alla Fiorentina

Dovrebbe essere lunedì il giorno delle visite mediche di Gollini con il Napoli. A riferirlo è il Corriere del Mezzogiorno, che spiega come l’operazione si concluderà i primi giorni della prossima settimana. Il portiere ex Atalanta approderà in azzurro proprio dal club bergamasco in prestito con diritto di riscatto fissato a 8,5 milioni di euro.

Si aspettano novità anche sulle visite mediche di Sirigu con la Fiorentina. Il portiere arriverà dal Napoli in prestito secco.