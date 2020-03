L’unica certezza in un reparto pieno di punti interrogativi

Pol Lirola, nonostante una prima metà di stagione che l’ha visto rendere in modo piuttosto insignificante dove ha dovuto superare il peso della responsabilità e della difficoltà di adattamento, è ad oggi l’unica certezza del reparto arretrato. Il terzino spagnolo, con l’arrivo di Iachini, si è ampiamente ripreso e ha dimostrato di valere l’investimento fatto dalla Fiorentina nella scorsa estate.

I suoi compagni in difesa invece hanno molti punti interrogativi riguardo al futuro in maglia viola. Milenkovic non si è consacrato neanche quest’anno e ha comunque grande mercato, capitan Pezzella sta vivendo una profonda crisi e cambiare aria potrebbe far comodo sia a lui che alla squadra, Dalbert e Caceres sono entrambi in prestito e i loro riscatti sono ancora tutti da valutare (con l’uruguagio più vicino alla conferma rispetto al brasiliano) mentre le riserve Venuti e Ceccherini sono inevitabilmente sul piede di partenza.

Lirola invece è certamente il laterale destro presente e futuro della Fiorentina, i meriti della sua ripresa sono ovviamente di Iachini ma anche dell’ex Sassuolo che sta riuscendo a dimostrare il suo valore…In attesa di novità sulla ripresa del campionato.