L’unica chance di incasso grosso di Commisso si chiama Premier League: l’interesse crescente per Vlahovic e la Juve in secondo piano

Potrebbe essere gennaio il mese della verità per Dusan Vlahovic, così come giugno: certamente più si va in là e minori sono le chance della Fiorentina di incassare una cifra importante per lui. Nell’analisi di Tuttosport ci rientra ovviamente la Juventus, che però è in seconda battuta al momento nella corsa al serbo, vuoi per le elevate richieste viola, vuoi per la situazione ancora da definire di Morata, su cui pende un riscatto da 35 milioni di euro. Davanti a tutti invece sembra esserci la Premier League, che attira Vlahovic ma soprattutto Commisso, che a questo punto cercherà di massimizzare l’incasso, con una cifra possibilmente anche superiore ai 60 milioni di euro. Se incasso grosso dovrà essere, lo sarà solo grazie ad un club d’oltre Manica.