L’unica sfida non in chiaro in TV? Quella della Fiorentina. E scatta la protesta social

Sono cinque le squadre italiane rimaste in competizione in tutt’e tre le competizione europee. Ma la Fiorentina al termine dei giochi, sarà l’unica a non sarà trasmessa in chiaro in tv.

Milan-Inter ieri sera è andata su Tv8, che canale stasera farà il bis con Roma-Bayer Leverkusen mentre Juventus-Siviglia sarà trasmessa da RaiUno.

Circostanze queste che hanno fatto storcere il naso a molti tifosi viola, che hanno esternato il loro disappunto attraverso i social. O stadio, o Sky o DAZN, per vedere la gara contro il Basilea non ci sono altre alternative.