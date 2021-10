L’unica via di fuga a disposizione di Vlahovic

La Fiorentina ha perso per la prima volte due partite di fila in stagione e vuole invertire il trend a cominciare dalla partita contro il Cagliari. Una gara che servirà a capire anche lo stato d’animo dei tifosi e se gli insulti di Venezia saranno replicata al Franchi. Firenze, come suo solito, si è letteralmente spaccata in due: da una parte chi lo vorrebbe in tribuna, dall’altra chi ritiene che insultandolo si faccia solo il male della Fiorentina.

Per questo, come si legge sul Corriere dello Sport-Stadio, c’è bisogno di una svolta al più presto. Il problema Vlahovic non può condizionare il campionato di una Fiorentina che nelle prime giornate era stata la rivelazione più interessante. Per il serbo esiste una sola possibile via di fuga per evitare ulteriori contestazioni: tornare a segnare con continuità almeno fino all’inizio del mercato invernale.