L’unico dato che “salva” la stagione di Gonzalez

A Firenze la chiamata in Qatar di Gonzalez, per quanto scontata, abbia riportato in primo piano il rendimento alterno che l’attaccante ha messo insieme in questo avvio di stagione.

Come scrive il Corriere dello Sport-Stadio, se infatti la prima parte del 2022, per l’ex Stoccarda, si era rivelata esaltante in termini di prestazioni e gol (decisive, nella ricorsa al 7° posto, furono le sue reti con Napoli, Roma e Juventus), nel primo terzo del 2022/23 i numeri hanno certificato un rendimento all’opposto: appena dieci presenze (domani Nico sarà sicuro assente a San Siro) sulle ventitré gare stagionali della Fiorentina. Di buono, semmai, c’è la sua media-reti, che racconta di un gol ogni 98’.