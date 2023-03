L’unico dubbio a centrocampo per Italiano in terra turca

In casa Fiorentina, dopo mesi pieni di incertezze e cambiamenti per quanto riguarda la formazione titolare, adesso sembrano esserci gerarchie più chiare. In primis emerge la continuità data a Cabral, ma anche rotazioni meno frequenti sulle fasce offensive e a centrocampo. Ecco, proprio in mezzo al terreno di gioco Italiano deve fare i conti con un unico dubbio per sfidare il Sivasspor.

Se gli indizi delle ultime partite fanno una prova, Amrabat e Mandragora sono ormai punti fermi di questa Fiorentina. Il marocchino, tra alti e bassi, si conferma un incontrista di buon livello; le sue qualità difensive emergono maggiormente se affiancate a quelle del numero 38 viola, che ha decisamente un piede più educato e che sta attraversando un periodo estremamente positivo. È una coppia che sembra completarsi e che (per ora) funziona bene. Ma il terzo?

Le possibilità vertono su due centrocampisti offensivi pronti a mettere in difficoltà il mister, per un ballottaggio che probabilmente non è mai stato così equilibrato. Da una parte la certezza Bonaventura, garanzia di qualità tecnica ed elemento della rosa perfetto per completare il reparto, anche e soprattutto in situazioni inedite. Dall’altra, però, c’è un Barak che ha messo la quinta e che non smette di sfornare prestazioni di altissimo livello.

La scelta è complicata: affidarsi al materiale più sicuro a disposizione o sfruttare il momento di chi ha cavalcato l’ultimo periodo per non ‘danneggiare’ la continuità. Ma per quanto riguarda Barak, un’eventuale panchina non è da interpretare immediatamente come un rischio di tarpargli le ali. D’altronde, anche a partita in corso, il ceco ha spesso dimostrato di saper trascinare la Fiorentina fuori da situazioni sporche e spinose. Considerato il (seppur minimo) vantaggio nei confronti dei turchi, sarebbe un cambio di alta qualità da usare in caso di emergenza.