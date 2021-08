L’unico indisponibile per Roma verso la riconferma. Alla ricerca di acquirenti per Duncan

C’è sostanzialmente un unico indisponibile per la trasferta di Roma nelle fila della Fiorentina. Si tratta di Sofyan Amrabat, che sta cercando di tornare in condizione dopo l’intervento chirurgico al quale si è sottoposto qualche settimana fa. Il nazionale marocchino però va verso la riconferma e si giocherà molto in questa stagione.

La Fiorentina invece cerca acquirenti per un altro centrocampista: si tratta di Alfred Duncan. Preso dal Sassuolo sostanzialmente per accontentare Iachini, ora si ritrova ad essere fuori dai giochi. L’anno scorso i viola lo hanno prestato al Cagliari: stessa soluzione (con club diverso) che potrebbe essere seguita anche a questo giro.