L’uomo che aveva le valigie in mano. Adesso una riflessione con la Fiorentina è d’obbligo

A gennaio il centrocampista della Fiorentina, Sofyan Amrabat, aveva le valigie in mano. Era in partenza per l’Inghilterra, destinazione Tottenham, dove lo aspettava Antonio Conte. Un trasferimento che però è saltato all’ultimo momento, all’improvviso. Da allora è cambiata la vita a Firenze del nazionale marocchino.

Di lui e in particolare del suo futuro si occupa stamani La Repubblica, edizione di Firenze. Dopo quanto accaduto lo scorso gennaio e nei mesi successivi, la Fiorentina, si legge, dovrà riflettere assieme al calciatore sul da farsi. Il suo contratto con i viola scade a giugno 2024 e l’investimento, fatto a suo tempo, su espressa indicazione del presidente Commisso, è stato rilevante dal punto di vista economico. Ci potrebbero però essere adesso le condizioni per continuare a correre insieme.