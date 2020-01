L’uomo figlio di triangolazioni e di intuizioni

E’ arrivato come «garanzia» per uscire dalla zona pericolo della classifica viola, Cutrone è un predestinato dai tempi del Milan. Uomo che sa giocare per il gol, che lo intuisce, che lo costruisce mentalmente, ha già segnato nel suo ritorno in Italia, appena messi gli scarpini, un gol alla…Cutrone, figlio di triangolazioni e di intuizione, contro l’Atalanta in Coppa. Gol stile «faina», che hanno una radice di voglia di agguato. A riportarlo è il Corriere dello Sport-Stadio.