L’uomo in più della Fiorentina si chiama Vincenzo Italiano. E dalle risposte in campo…

Una partita preparata al meglio nonostante le assenze, risposte ottime sul campo, tre punti guadagnati e Gewiss Stadium saccheggiato. L’uomo in più di questa Fiorentina si chiama Vincenzo Italiano, che durante la partita non è rimasto fermo un secondo, come se anche lui fosse in campo a giocare. Una vittoria del genere non fa altro che accrescere la sua soddisfazione nel lavoro svolto con i ragazzi viola, rendendo ancora più evidente come il suo arrivo sulla panchina viola abbia rigenerato questa squadra. La mano di Italiano si vede, eccome se si vede! A riportarlo è il Corriere dello Sport.