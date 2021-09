L’uscita precauzionale di Gonzalez: l’argentino solo affaticato e Italiano tira un sospiro di sollievo

Restano da valutare le condizioni dei calciatori usciti per infortunio e tra questi c’è Nico Gonzalez, che ha giocato di fatto solo il primo tempo. Per l’argentino un affaticamento muscolare all’adduttore, come riportato da Radio Bruno, e un’uscita a scopo precauzionale ma priva di fitte particolari. Da capire ovviamente se l’argentino potrà recuperare subito in vista del match di martedì con l’Inter ma per Italiano un sospiro di sollievo c’è.