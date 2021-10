Lussemburgo-Serbia: Vlahovic e Nastasic dal primo minuto. Milenkovic..

Tra poco meno di mezzora la Serbia scenderà in campo allo Stage de Luxemburg contro il Lussemburgo nella sfida valida per la sesta giornata del Gruppo A per le qualificazioni al mondiale di Qatar 2022. Tra le file della Serbia dal primo minuto andranno in campo due giocatori della Fiorentina: si tratta di Matija Nastasic, che sarà al centro della difesa a tre serba, e Dusan Vlahovic, che con Mitrovic comporrà il tandem offensivo. Per il serbo, visto l’avversario tutt’altro che insuperabile, la possibilità di tornare al gol dopo le polemiche sul rinnovo col club di Rocco Commisso.

Tra i viola convocati, unico escluso della sfida Nikola Milenkovic che, dopo l’autogol digiovedi scorso contro l’Irlanda, non andrà neanche in panchina ma resterà comodo in tribuna. In caso di vittoria per la Serbia c’è l’opportunità di salire in testa al girone a quota 14, superando il Portogallo di Cristiano Ronaldo.