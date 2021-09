Lutto in casa Fiorentina: è scomparso Diomedi, eroe della Mitropa Cup del ’66

E’ di quest’oggi la notizia di un lutto per la Fiorentina: questa notte si è spento a 78 anni Marcello Diomedi, ex difensore viola degli anni Sessanta. Giocatore professionista con le maglie della Fiorentina e Bari, detentore di un record unico in Italia e forse anche in Europa: aveva militato in tutti i campionati di calcio dalla serie A alla Terza Categoria giocandoci almeno una partita e, in ognuno di tutti questi campionati, realizzando almeno un gol: 35 reti tra i professionisti.

Con la maglia viola ha vinto una Mitropa Cup e una Coppa Italia nel 1965-66. In occasione del successo in Mitropa, Diomedi ha disputato la finale contro gli slovacchi del Jednota Trenčín, gara decisa da un gol di Brugnera. Come ricorda il Museo Fiorentina, dal 1965-66 al novembre 1967 (anno in cui è stato ceduto al club pugliese) Diomedi ha totalizzato 31 presenze in viola: 24 in Serie A; 1 in Coppa Italia; 2 in Coppa delle Fiere, 4 in Mitropa Cup.