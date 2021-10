Ma gli stessi censori quando a Vlahovic veniva dato di zingaro dov’erano?

Giustamente si è dato spazio alla vicenda ululati e offese rivolte a tre giocatori del Napoli, in particolare a Kalidou Koulibaly, dopo la partita giocata dagli azzurri contro la Fiorentina.

In questa circostanza abbiamo riscontrato tutta quella voglia di giustizia e di pulizia nel calcio che, francamente, ci saremmo aspettati di trovare anche in altre occasioni. Vogliamo essere più espliciti se possibile: dov’erano tutti questi prodi e meritori censori quando a Dusan Vlahovic veniva dato dello ‘zingaro’ a Bergamo? E tra l’altro allora non si trattava neanche di qualche voce isolata, bensì di mezza curva (stiamo bassi) nerazzurra.

Perché, per quell’episodio denunciato con forza da Commisso e anche dai media fiorentini, non si è ritenuto di dover aprire un’indagine? Perché non c’è stato un solo mezzo titolo dei giornali nazionali? Perché chi si è mosso ora non lo ha fatto con la stessa tempestività anche allora? Tanti perché, tante domande alle quali qualcuno dovrebbe rispondere, perché il razzismo è una piaga di questo calcio, ma offendere un calciatore di colore è un fatto grave, così come lo è apostrofare in quel modo uno che proviene da quelle zone. Vogliamo dirlo apertamente: il grado di idiozia è lo stesso. Ad essere diverso è tutto il resto, tutto il contorno. Un contorno, francamente, disgustoso.