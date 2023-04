Ma il governo darà seguito al decreto interministeriale sui fondi per il Franchi? Il disaccordo nella maggioranza e le frecciate di Barone

Per il momento arriva la firma (ci sarà oggi) della convenzione per il Franchi tra Fiorentina e Comune, ma poi? C’è attesa per capire come si comporterà il governo: darà seguito al decreto interministeriale con cui erano stati concessi i 55 milioni lo scorso anno, oppure no?

Fra gli stessi ministri ancora non c’è accordo, con Matteo Salvini ad esempio che ha già annunciato il suo orientamento per il no ai fondi per rifare gli stadi. Il senatore Matteo Renzi sta cavalcando invece la via dell’emendamento per consentire a Rocco Commisso di buttare giù le curve e realizzare il progetto che aveva realizzato a suo tempo l’architetto Marco Casamonti, ma che si era scontrato con il niet della Soprintendenza.

Intanto il dg viola, Joe Barone, giusto ieri sera ha fatto partire qualche frecciatina, dicendo che “volevamo fare un investimento, ma tutto è nelle mani del Comune”. E poi, parlando del Viola Park ha aggiunto: “Quando si lavora insieme, si riesce a ottenere tutto”.