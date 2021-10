Ma Italiano ci crede davvero a quelle frasi che ha detto su Kokorin? Ci chiediamo cosa induca l’allenatore a sceglierlo ogni volta che lo mette in campo. E prima del russo, meglio Gori

“Questa squadra ha tante risorse inesplorate, cominciando da Kokorin”. Dopo i tanti complimenti rivolti all’allenatore viola, per la gestione della nuova Fiorentina dalla A alla Z, ci chiediamo quanto queste frasi (reiterate) sull’attaccante di riserva, siano frutto di un pensiero autentico di Italiano, quanto di una speranza, quanto di un (magari giusto) aziendalismo all’ennesima potenza. Perché, tutte le volte che vediamo entrare in campo Kokorin, ci chiediamo cosa induca l’allenatore gigliato a sceglierlo, cosa abbia indotto i dirigenti gigliati ad acquistarlo, perché (viste le prestazioni) non si vada a pescare in Primavera, o non si sia data una possibilità a un Gori qualsiasi (non è un’offesa, parlano benissimo di questo ragazzo del vivaio gigliato) a Firenze.

Kokorin, arrivato lo scorso gennaio per aiutare a ‘salvare’ la Fiorentina in un momento quantomeno pericoloso, nel passato campionato non si è mai visto. Infortuni, allenamenti differenziati, soltanto qualche fotografia qua e là su Instagram. Ingaggio importantissimo, contratto lungo, tanti colleghi che dalla Russia commentavano e commentano ancora come misterioso il suo arrivo in Italia, dal punto di vista del valore del giocatore, che evidentemente secondo loro non c’è più e non c’è speranza che riaffiori. Acquisto sbagliato, questo possiamo già dirlo. Capita, per carità, nessuno se ne abbia a male. Tanti altri sono stati ottimi e oggi la Fiorentina è tornata ad essere inequivocabilmente l’ottava forza del campionato. Con o senza il russo. Ma la squadra viola, ha bisogno di un calciatore diverso da Kokorin là davanti. Uno che, al momento, sembra vagare per il campo, che quando entra rischia spesso il rosso, che sembra veramente fuori contesto. Più presente sui social che sul manto verde, ma questo è un altro discorso.

Il primo a poter essere arrabbiato per questo acquisto è proprio Commisso. Non Italiano, che ‘difende’ l’investimento a spada tratta, evidentemente influenzato da quello che vede in allenamento, cosa che ai comuni mortali non è concessa. Dobbiamo pensare questo, viste le dichiarazioni. Oggi, con la ‘grana’ Vlahovic, un calciatore in più in attacco avrebbe fatto comodo. Quantomeno per offrire un’alternativa, una possibilità in più. Ma gennaio è vicino, e sicuramente qualcosa arriverà. Al di là delle dichiarazioni ufficiali, le prestazioni del russo, le vedono tutti, dirigenti e proprietà in primis.

PS: nel caso arrivi una bella giocata da parte dell’ex Spartak Mosca, magari anche un gol o un assist decisivo, vi avvertiamo subito, può capitare. Anzi, lo speriamo proprio. Ma il pensiero che abbiamo maturato può essere rivisto dopo sette-otto gol non dopo un semplice bagliore di luce.