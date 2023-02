Ma Italiano non ci sta

Seconda sconfitta interna consecutiva in campionato per la Fiorentina, con tanto di prestazione non spiegabile nel secondo tempo. Circostanze queste che hanno portato i 30 mila tifosi presenti al Franchi a fischiare la squadra e a cantare per la prima volta in stagione il coro: “Fate ridere!”.

Un coro questo che l’allenatore viola, Vincenzo Italiano, a controbattere a prendere le difese della propria squadra: “Questa è un’espressione che non condivido proprio. La ritengo eccessiva, per quello che è il nostro valore”. E ancora: “Rispetto l’opinione di tutti ma stavolta non sono d’accordo”.

Italiano dunque non ci sta, ma non c’è dubbio alcuno che la sua Fiorentina abbia dei problemi e nemmeno pochi. L’assenza di occasioni da rete nel secondo tempo ne è la più lampante dimostrazione.