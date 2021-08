Il Torino può sorridere per l’arrivo di Tommaso Pobega, ma non per le condizioni di Marko Pjaca. L’ex giocatore della Fiorentina, arrivato in granata in questa sessione di mercato, non si è allenato agli ordini di Ivan Juric. Come si legge sul Corriere di Torino, la presenza del croato nella partita di domani contro la Fiorentina è a rischio. Condizioni da valutare, arriveranno aggiornamenti nelle prossime ore.