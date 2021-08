Ma la telenovela Berardi non è ancora finita: il Sassuolo chiede 30 milioni più bonus, lui vuole andare alla Fiorentina

A poco più di 24 ore dalla fine del calciomercato, la Fiorentina non ha ancora trovato quell’esterno destro espressamente chiesto da Italiano. Sulla vicenda, e in particolare su Domenico Berardi, torna sassuolonews.net che precisa come non sia ancora arrivata la definitiva parola fine alla telenovela, perché il giocatore continua a spingere per andare via e vorrebbe andare alla Fiorentina.

Dal canto suo il Sassuolo continua a chiedere 30 milioni più bonus, il che rappresenta uno sconto rispetto alla richiesta iniziale ma comunque una somma importante. Su Berardi continua a esserci anche l’interesse dell’Atalanta, che però in questo momento sembra più defilata rispetto alla Fiorentina.