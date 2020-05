Ma oggi ricorre anche un altro Scudetto importante, quello della Fiorentina Women’s. Cincotta: “L’emozione più grande della mia vita”

Come sappiamo oggi è l’anniversario del primo, storico Scudetto della Fiorentina nel 1956. Ma se vogliamo in questa giornata ricorre anche un altro titolo a tinte viola, molto più recente, ovvero quello della Fiorentina Women’s nel campionato di Serie A 2016/2017. Un trionfo altrettanto storico, essendo il primo (e finora unico) della squadra femminile della Fiorentina, fondata nel 2015. In quella stagione tra l’altro le ragazze viola conquistarono anche la Coppa Italia, dominando la scena italiana. A ricordare tale ricorrenza ci ha pensato il mister Antonio Cincotta con un post su Facebook: “6 maggio 2017: uno scudetto storico con la Fiorentina davanti a 10.000 tifosi meravigliosi, l’emozione della vita. Sono un allenatore fortunato ad aver lavorato con calciatrici e staff che mi hanno dato così tanto”.