Ma quale #disdettaDazn, solo pochissimi juventini in realtà hanno cancellato l’abbonamento dopo la penalizzazione. Le cifre monstre sono tutte frutto del web

La rivolta anti sistema dei tifosi della Juventus in realtà non esiste. Lo riporta Il Fatto Quotidiano, che smonta la narrazione social secondo la quale le disdette a Dazn e Sky dopo la penalizzazione di 15 punti in campionato del club bianconero abbia avuto portata importante.

I tifosi della Juventus sbandieravano di aver disdetto gli abbonamenti in mezzo milione di utenti, in realtà, le disdette sono state appena 6mila. Un centesimo delle iperboliche cifre vociferate, per un impatto sull’emittente britannica del tutto irrilevante. Considerando infatti il piano standard da 30 euro al mese, per i tre mesi di campionato che restano, si tratta di circa mezzo milione di euro su un contratto da 840 milioni a stagione. La sommossa di popolo, insomma, è stata un’illusione virtuale.