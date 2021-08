Ma quanto guadagnerà la Fiorentina dalla cessione di Pezzella? La cifra minima concordata con il Betis Siviglia

Un anno alla scadenza del contratto e gli ultimi due veramente tragici in campo per German Pezzella, campione però del Sudamerica a luglio. Tutti elementi che di fatto hanno contributo all’abbassamento della sua valutazione: non a caso secondo quanto riportato da Sky Sport, il Betis pagherà tra i 3,5 e i 4 milioni di euro. Di fatto un indennizzo minimo ma non poteva essere altrimenti visto quanto riportato inizialmente. Di fatto Pezzella tornerà nel club che proprio alla Fiorentina l’aveva ceduto nel 2017 per una cifra intorno ai 10 milioni di euro.