Ma quanto piace in Spagna Amrabat! E l’Atletico potrebbe sacrificare una pedina pregiata per finanziare l’acquisto del centrocampista viola

ll centrocampista della Fiorentina, Sofyan Amrabat, non è solamente un obiettivo del Barcellona per la prossima estate, ma anche dell’Atletico Madrid.

Di questa ipotesi ne parla in maniera approfondita stamani il quotidiano sportivo spagnolo, Marca, che dice, in ottica Atletico appunto di “segnarsi il nome di questo giocatore”.

La Fiorentina però vorrebbe 40 milioni di euro per il cartellino del nazionale marocchino, cifra che i Colchoneros non sarebbero intenzionati a spendere, a meno che non riuscissero a piazzare altrove qualche altro giocatore. E in questo senso, si legge ancora su Marca, il sacrificato potrebbe essere Rodrigo De Paul.