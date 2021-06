Ma se fosse rimasto Gattuso, Ribery…

A giudicare dai segnali che stanno arrivando in questi giorni, con l’approdo sulla panchina della Fiorentina (ancora da ufficializzare) di Vincenzo Italiano, non c’è spazio per il rinnovo di Franck Ribery.

Le cose sarebbero andate in maniera molto diversa per lui se fosse rimasto Gennaro Gattuso. I due si erano incontrati, si erano parlati e le parole dette dal francese, evidentemente, avevano convinto il tecnico calabrese, che aveva dato il suo via libera alla riconferma.

Tutto questo poco prima che si scatenasse la bufera che ha poi portato ad una separazione veramente lampo tra le parti.