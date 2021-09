Ma sul Franchi resta la prudenza di Commisso e della Fiorentina

Mentre il sindaco di Firenze, Dario Nardella, è molto compiaciuto per la partecipazione che c’è stata al bando indetto per il rifacimento del Franchi (e del quartiere di Campo di Marte), il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha scelto la strada della prudenza sull’argomento.

Vale la pena ricordare che, giusto ieri, il numero uno viola ha ricordato come lui stesso aveva presentato praticamente appena arrivato un progetto per il rifacimento dello stadio. “L’unica cosa importante che chiedevamo era la rimozione delle curve – ha spiegato Commisso – che sono brutte, e che ne mettessero di nuove più vicine al campo, oltre alla copertura dello stadio. Loro (si riferisce al Comune e alla soprintendenza ndr) mi hanno detto di no e allora con i loro soldi possono fare quello che vogliono”.

Verrà un momento però in cui si dovrà parlare della permanenza della Fiorentina nell’impianto. “Vedremo questi bandi e quel che succederà” ha concluso.