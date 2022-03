Maccarone: “Bravo Italiano a non far pesare l’assenza di Vlahovic. Cabral? Serve tempo, queste partite saranno utili al mister per conoscerlo in vista dell’anno prossimo”

L’ex attaccante dell’Empoli Big Mac Maccarone ha parlato così a Radio Toscana: “Domenica al Franchi sarà una partita in cui si giocano tanto tutte e due le squadre. L’Empoli è parecchio che non vince mentre la viola si gioca l’obiettivo Europa e non può permettersi tanti passi falsi. Mister Italiano è stato bravo a non far pesare l’assenza di Vlahovic, uno degli attaccanti più forti d’Europa. La sua Fiorentina sta giocando un calco leggermente diverso da dopo la cessione del serbo, ma i risultati continuano ad arrivare. Il tecnico viola era un centrocampista di buon piede, un calciatore intelligente che stava sempre al posto giusto. L’ex allenatore dello Spezia ha fatto un percorso di crescita dalle serie minori fino ad oggi, e non è una casualità se sta ottenendo grandi traguardi”.

Infine su Cabral: “Penso che il brasiliano in confronto a Piatek essendo nuovo del nostro campionato, abbia bisogno di tempo. Il polacco invece conosce di più il campionato italiano. Cabral arriva da un campionato, quello svizzero, con ritmi ed intensità diversa. Gli serve una condizione fisica migliore per poter essere al massimo. Queste ultime partite saranno utili al mister per conoscere il giocatore in vista dell’anno prossimo”.